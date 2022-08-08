إجتماع برئاسة الأبيض أكد حصول انفراج في تأمين حليب الأطفال والرضع

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ترأس وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور فراس الأبيض إجتماعا في وزارة الصحة العامة لممثلي شركات مستوردة لحليب الأطفال والرضع بحضور رئيسة مصلحة الصيدلة في الوزارة الدكتورة كوليت رعيدي، حيث تم التأكيد على حصول انفراج في تأمين هذا الحليب في السوق اللبناني بعد انقطاعه في الفترة القريبة الماضية، وتواصل أربع شركات مستوردة منذ أسبوع عملية التوزيع في السوق.وإذ تناول الإجتماع الأسباب التي أدت إلى عدم توافر حليب الأطفال والرضع في السوق اللبناني، تبين أن وزارة الصحة العامة كانت قد أنجزت الموافقات على الإستيراد في الوقت اللازم كما أجرى التفتيش الصيدلي الكشف المطلوب على المرافئ البحرية والمطار، إلا أن الإضراب المفتوح الذي نفذه القطاع العام في أكثر من إدارة عامة معنية بإنجاز معاملات الإستيراد أخّر إدخال الحليب إلى السوق اللبناني، ونتيجة الإضراب المذكور بقي جزء من الكمية المستوردة عالقًا في المرفأ لمدة راوحت بين أسبوع وثلاثة أسابيع.