Advertisement

لبنان

إجتماع برئاسة الأبيض أكد حصول انفراج في تأمين حليب الأطفال والرضع

Lebanon 24
08-08-2022 | 10:58
A-
A+
Doc-P-978951-637955780779807916.png
Doc-P-978951-637955780779807916.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ترأس وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور فراس الأبيض إجتماعا في وزارة الصحة العامة لممثلي شركات مستوردة لحليب الأطفال والرضع بحضور رئيسة مصلحة الصيدلة في الوزارة الدكتورة كوليت رعيدي، حيث تم التأكيد على حصول انفراج في تأمين هذا الحليب في السوق اللبناني بعد انقطاعه في الفترة القريبة الماضية، وتواصل أربع شركات مستوردة منذ أسبوع عملية التوزيع في السوق.
Advertisement
 
وإذ تناول الإجتماع الأسباب التي أدت إلى عدم توافر حليب الأطفال والرضع  في السوق اللبناني، تبين أن وزارة الصحة العامة كانت قد أنجزت الموافقات على الإستيراد في الوقت اللازم كما أجرى التفتيش الصيدلي الكشف المطلوب على المرافئ البحرية والمطار، إلا أن الإضراب المفتوح الذي نفذه القطاع العام في أكثر من إدارة عامة معنية بإنجاز معاملات الإستيراد أخّر إدخال الحليب إلى السوق اللبناني، ونتيجة الإضراب المذكور بقي جزء من الكمية المستوردة عالقًا في المرفأ لمدة راوحت بين أسبوع وثلاثة أسابيع.
المصدر: الوكالة الوطنية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:53 | 2022-08-08
13:49 | 2022-08-08
12:54 | 2022-08-08
12:45 | 2022-08-08
12:36 | 2022-08-08
12:18 | 2022-08-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website