هذا ما سجله دولار "صيرفة" اليوم

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اعلن مصرف لبنان في بيان، ان "حجم التداول بلغ على منصة Sayrafa لهذا اليوم، 23 مليون دولار أميركي بمعدل 26100 ليرة لبنانية للدولار الواحد، وفقا لأسعار صرف العمليات التي نفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة.وعلى المصارف ومؤسسات الصرافة الاستمرار في تسجيل كل عمليات البيع والشراء على منصة Sayrafa، وفقا للتعاميم الصادرة في هذا الخصوص".