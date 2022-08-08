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لبنان

إجتماع ضمّ هؤلاء النواب... وهذا ما تمّ بحثه

Lebanon 24
08-08-2022 | 10:57
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عُقد إجتماع نيابيّ ضمّ النواب: نعمة افرام، اديب عبد المسيح، الياس حنكش، ميشال معوض، الياس جرادي، ياسين ياسين، اشرف ريفي، سامي الجميّل، ملحم خلف، مارك ضو، وضاح صادق، رامي فنح، فؤاد مخزومي، نديم الجميّل، جميل عبود، جرى خلاله مناقشة مواضيع قانونية بينها الموازنة و"الكابيتال كونترول"، في حين سجل اعتراض نواب 17 تشرين على طرح موضوع رئاسة الجمهورية بحجة أنها سابقة لأوانها، وفق ما جاء في بيان عن المجتمعين.
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