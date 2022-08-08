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لبنان

المكتب الإعلامي لميقاتي: الكلام المنسوب لرئيس الحكومة عن سعر الدولار كذب وتضليل

Lebanon 24
08-08-2022 | 11:49
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صدر عن المكتب الاعلامي لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي البيان الآتي:
"إن ما يردده بعض الاعلام من كلام منسوب زوراً الى رئيس الحكومة عن وصول  سعر صرف الدولار إلى 60 الف ليرة، كذب وتضليل، ويندرج في سياق الحملات المعروفة الاهداف، فاقتضى التوضيح".
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