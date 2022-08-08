المكتب الإعلامي لميقاتي: الكلام المنسوب لرئيس الحكومة عن سعر الدولار كذب وتضليل

صدر عن المكتب الاعلامي لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي البيان الآتي:

"إن ما يردده بعض الاعلام من كلام منسوب زوراً الى رئيس الحكومة عن وصول سعر صرف الدولار إلى 60 الف ليرة، كذب وتضليل، ويندرج في سياق الحملات المعروفة الاهداف، فاقتضى التوضيح".