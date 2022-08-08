صدور أسعار جديدة لبطاقات التشريج اليوم.. إليكم الأرقام

رفع مصرف لبنان، اليوم الإثنين، سعر الدولار على منصة "صيرفة" ليُصبح 26100 ليرة بعدما كان 25800 ليرة لبنانية يوم الجمعة الماضي.

الإرتفاعُ في السعر جاء استناداً لـ"قفزة كبيرة" شهدها الدّولار في السوق الموازية بعدما تجاوز حدود الـ31 ألف ليرة لبنانية خلال اليومين الماضيين. ولهذا، فإنّ مجملَ الأسعار تأثرت ببعضها البعض، الأمر الذي سينعكسُ زيادة بشكل خاص ومباشر على بطاقات التشريج التي زادت قيمتها، اليوم بشكل ملحوظ.

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وحالياً، فإن شركتي "ألفا" و "تاتش" ما زالتا تبيعان البطاقات عبر الإنترنت بسعر دولار 25800 ليرة، ومن المرتقب خلال الساعات المقبلة أن يتم احتساب الدولار استناداً لسعر 26100 ليرة.

وعلى سبيل المثال، فإن بطاقة التشريج ذات رصيد 22.73 دولاراً أضحت بـ659 ألف ليرة بعدما كانت تُباع بـ651 ألف ليرة لبنانية تقريباً. أما بطاقة الـ4.50 دولاراً فكانت تباع بـ129 ألفاً، لكنها الآن باتت بـ131 ألف ليرة.

الأسعارُ هذه موجودة حصراً لدى شركتي الإتصالات لكنها مختلفة تماماً في محلات بيع الهواتف والبطاقات. هناك، ومع ارتفاع "صيرفة"، اليوم، أصبحت بطاقة الـ22.73 دولاراً بسعر يصل إلى 720 ألف ليرة، بينما بطاقة الـ4.50 دولاراً باتت تُباع بسعر يتراوح بين 160 و 170 ألف ليرة لبنانية.