Advertisement

لبنان

بيانٌ من شركة "ألفا".. هذا ما جاء فيه

Lebanon 24
08-08-2022 | 12:36
A-
A+
Doc-P-978980-637955844369360598.jpg
Doc-P-978980-637955844369360598.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت شركة "ألفا" في بيان، اليوم الإثنين، أن "خدمات الإتصال والإنترنت في شكا وأنفه ومناطق في الكورة عادت الى طبيعتها، بعدما توقفت جزئياً بفعل السرقة المتكررة للمحروقات من محطة النورية وأعمال التخريب التي تتعرض لها".
Advertisement
 
واشارت الى انها "عملت على إعادة مد المحطة بالمحروقات وإصلاح الأعطال اللاحقة بها، وإتّخذت الإجراءات الإحترازية اللازمة لمنع تكرار السرقات في المحطة وأعمال التخريب التي تلحق بها، في موازاة اتخاذها الإجراءات القانونية لملاحقة السارقين".
 
وناشدت "البلديات المساعدة في حفظ أمن محطات الإرسال من السرقة والتخريب، لما في هذا من مصلحة للمشتركين الواقعين ضمن نطاق هذه البلديات".
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:53 | 2022-08-08
13:49 | 2022-08-08
12:54 | 2022-08-08
12:45 | 2022-08-08
12:18 | 2022-08-08
12:03 | 2022-08-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website