بيانٌ من شركة "ألفا".. هذا ما جاء فيه

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واشارت الى انها "عملت على إعادة مد المحطة بالمحروقات وإصلاح الأعطال اللاحقة بها، وإتّخذت الإجراءات الإحترازية اللازمة لمنع تكرار السرقات في المحطة وأعمال التخريب التي تلحق بها، في موازاة اتخاذها الإجراءات القانونية لملاحقة السارقين".وناشدت "البلديات المساعدة في حفظ أمن محطات الإرسال من السرقة والتخريب، لما في هذا من مصلحة للمشتركين الواقعين ضمن نطاق هذه البلديات".