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لبنان

"حزب الله" يُعلن مراسم العاشر من محرّم في بيروت.. هكذا ستكون

Lebanon 24
08-08-2022 | 12:45
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أعلنت العلاقات الاعلامية في "حزب الله"، في بيان، "مراسم العاشر من محرم  بيروت، على الشكل التالي: 
- 7,00 صباحاً تبدأ تلاوة المصرع الحسيني، للرجال في مجمع سيد الشهداء (الرويس) - للنساء في باحة عاشوراء المركزية (الجاموس).
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-  تنطلق مسيرة الرجال من مجمع سيد الشهداء بإتجاه أتوستراد السيد هادي نحو ساحة الإمام الحسين على دوار الكفاءات.
 
-  تنطلق مسيرة النساء من باحة عاشوراء لتخترق الطرقات الداخلية بإتجاه ثانوية المهدي "الحدث" نحو ساحة الإمام الحسين على دوار الكفاءات.
 
- نقطة التجمع وإلتقاء المسيرتين على ساحة الإمام الحسين - دوار الكفاءات، حيث يلقي الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله كلمة وموقف العاشر من محرم".
 
 
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