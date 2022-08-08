"حزب الله" يُعلن مراسم العاشر من محرّم في بيروت.. هكذا ستكون

أعلنت العلاقات الاعلامية في "حزب الله"، في بيان، "مراسم العاشر من محرم بيروت، على الشكل التالي:

Advertisement

- 7,00 صباحاً تبدأ تلاوة المصرع الحسيني، للرجال في مجمع سيد الشهداء (الرويس) - للنساء في باحة عاشوراء المركزية (الجاموس).- تنطلق مسيرة الرجال من مجمع سيد الشهداء بإتجاه أتوستراد السيد هادي نحو ساحة الإمام الحسين على دوار الكفاءات.- تنطلق مسيرة النساء من باحة عاشوراء لتخترق الطرقات الداخلية بإتجاه ثانوية المهدي "الحدث" نحو ساحة الإمام الحسين على دوار الكفاءات.- نقطة التجمع وإلتقاء المسيرتين على ساحة الإمام الحسين - دوار الكفاءات، حيث يلقي الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله كلمة وموقف العاشر من محرم".