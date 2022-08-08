حمية: الاجتماعات تتوالى لإعداد دفتر شروط إزالة مخلفات الانفجار من مرفأ بيروت

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اكد وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال علي حمية ان "الاجتماعات في الوزارة تتوالى من اجل وضع الإطار لإعداد دفتر شروط إزالة الركام ومخلفات الانفجار من على أرض ‎مرفأ بيروت والتي تشغل مساحة واسعة، وذلك بغية الاستثمار الأمثل لها، وضمن ثابتتين:- رفد الخزينة بإيرادات جديدة.- لا تكلفة مالية على الدولة، مرافقنا لرفد الخزينة لا لتحميلها".