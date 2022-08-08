Advertisement

لبنان

آخر مستجدات سعر البنزين.. هل سنشهدُ ارتفاعاً كبيراً قريباً؟

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
08-08-2022 | 13:53
A-
A+
Doc-P-978992-637955889575494630.jpeg
Doc-P-978992-637955889575494630.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قالت مصادر ناشطة في قطاع النفط لـ"لبنان24" إنّه "لن يصدر يوم غد الثلاثاء، أي جدول جديد لأسعار المحروقات بسبب العطلة الرسمية"، وأضافت: "قبل أسابيع، أصدرت وزارة الطاقة جدولاً في يوم عطلة رسمية بشكل استثنائي وذلك بسبب تقلبات طرأت على أسعار النفط العالمية وسعر الدولار. حتى الآن، ليس معلوماً ما إذا كانت تلك الخطوة ستُعاد يوم غد لاسيما مع تبدّل سعر الدولار على منصة صيرفة وارتفاعه من 25800 ليرة إلى 26100 ليرة لبنانية". 
Advertisement
ولفتت المصادر إلى أن "التقلبات في الأسعار ستتضح يوم غد الثلاثاء، وفي حال سيكون هناك جدول جديد فإنه سيكون يوم الأربعاء حكماً"، وتابعت: "الإتجاه القائم حالياً للأسعار يرتبط بانخفاض، ولكن مع تبدّل سعر دولار صيرفة فإن الامور قد تتغير ويجب انتظارُ ما ستكشفه الأرقام عن أسعار النفط العالمية". 
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:23 | 2022-08-08
17:10 | 2022-08-08
17:04 | 2022-08-08
17:01 | 2022-08-08
16:54 | 2022-08-08
16:50 | 2022-08-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website