آخر مستجدات سعر البنزين.. هل سنشهدُ ارتفاعاً كبيراً قريباً؟

قالت مصادر ناشطة في قطاع النفط لـ"لبنان24" إنّه "لن يصدر يوم غد الثلاثاء، أي جدول جديد لأسعار المحروقات بسبب العطلة الرسمية"، وأضافت: "قبل أسابيع، أصدرت وزارة الطاقة جدولاً في يوم عطلة رسمية بشكل استثنائي وذلك بسبب تقلبات طرأت على أسعار النفط العالمية وسعر الدولار. حتى الآن، ليس معلوماً ما إذا كانت تلك الخطوة ستُعاد يوم غد لاسيما مع تبدّل سعر الدولار على منصة صيرفة وارتفاعه من 25800 ليرة إلى 26100 ليرة لبنانية".

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ولفتت المصادر إلى أن "التقلبات في الأسعار ستتضح يوم غد الثلاثاء، وفي حال سيكون هناك جدول جديد فإنه سيكون يوم الأربعاء حكماً"، وتابعت: "الإتجاه القائم حالياً للأسعار يرتبط بانخفاض، ولكن مع تبدّل سعر دولار صيرفة فإن الامور قد تتغير ويجب انتظارُ ما ستكشفه الأرقام عن أسعار النفط العالمية".