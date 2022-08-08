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لبنان

عملية اغتيال في صيدا.. ماذا جرى مساء اليوم؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
08-08-2022 | 15:00
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شهد مخيّم عين الحلوة - صيدا، مساء اليوم الإثنين، عملية اغتيال مسؤول في الأمن الوطني الفلسطيني ضمن المخيم يُدعى سعيد علاء الدين (أبو نادر العسوس).
 
ووفقاً لمعلومات "لبنان24"، فإنّ عملية الاغتيال نفذها شخصٌ مقنع إذ عمد إلى إطلاق النار على علاء الدين وإصابته برأسه مباشرة في السوق التجاري لمخيم عين الحلوة.
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وعلى الفور، جرى نقل علاء الدين إلى مستشفى الراعي خارج المخيم وهو في حالة خطرة، وما لبث أن فارق الحياة. 
 
إلى ذلك، أفادت مندوبة "لبنان24" في صيدا بأن المخيم يشهدُ في هذه الأثناء استنفاراً وتوتراً وسط سماع إطلاق نار كثيف. 
 
 

المصدر: خاص "لبنان 24"
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