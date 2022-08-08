عملية اغتيال في صيدا.. ماذا جرى مساء اليوم؟

شهد مخيّم عين الحلوة - صيدا، مساء اليوم الإثنين، عملية اغتيال مسؤول في الأمن الوطني الفلسطيني ضمن المخيم يُدعى سعيد علاء الدين (أبو نادر العسوس).

ووفقاً لمعلومات "لبنان24"، فإنّ عملية الاغتيال نفذها شخصٌ مقنع إذ عمد إلى إطلاق النار على علاء الدين وإصابته برأسه مباشرة في السوق التجاري لمخيم عين الحلوة.

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وعلى الفور، جرى نقل علاء الدين إلى مستشفى الراعي خارج المخيم وهو في حالة خطرة، وما لبث أن فارق الحياة.

إلى ذلك، أفادت مندوبة "لبنان24" في صيدا بأن المخيم يشهدُ في هذه الأثناء استنفاراً وتوتراً وسط سماع إطلاق نار كثيف.