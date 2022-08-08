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لبنان

سعر وجبة طعام في لبنان يُناهز الحدّ الأدنى للأجور.. ما هي؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
08-08-2022 | 16:06
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مع ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية وتجاوزه حدود الـ31 ألف ليرة، عمدت سلسلة من المطاعم إلى تبديل أسعارها فوراً تماشياً مع الزيادات التي فُرضت عليهم من تُجار بيع المواد الغذائية.

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وفي السّياق، قال أحد أصحاب المطاعم لـ"لبنان24" إنّ "كافة الفواتير تغيّرت خلال اليومين الماضيين بسبب تقلبات سعر الدولار"، مشيرة إلى أنّ "التجار يحتسبون لنا الأسعار على أساس سعر صرف 35 ألف ليرة لبنانية".

ولفت إلى أنّ "هذا الأمر دفعنا لرفع الأسعار.. فعلى سبيل المثال، أصبح سعر سندويش الطاووق بـ150 ألف ليرة في ما يُباع سندويش البطاطا العادية بـ70 ألف ليرة. أما وجبة الفروج المشوي على الغاز فباتت بين 550 و 600 ألف ليرة لبنانية أي أنها تقترب من الحد الأدنى للأجور البالغ 675 ألف ليرة. على صعيد الشاورما، ازدادت الأسعار، إذ يُباع السندويش بين 140 و 170 ألف ليرة".

وأكمل: "صحيح أن الأسعار مرتفعة لكن ما نشهده هو أن الكثير من الأشخاص يُقبلون على شراء الطعام من دون الاكتراث كثيراً للأسعار. هُناك سيولة تُدفع في قطاع المطاعم وهذا الأمر بات يبرزُ كثيراً في الآونة الأخيرة".
المصدر: خاص "لبنان 24"

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