"موكبٌ عسكري" يجوب شوارع حارة صيدا.. شاهدوا الفيديو

تناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق مشهداً لمسيرة سيّارة في منطقة حارة صيدا، أشبه بموكب عسكري.

ووفقاً للناشطين، فإن تلك المسيرة جاءت في ذكرى عاشوراء، وأقيمت من قبل مُناصرين لـ"حركة أمل".