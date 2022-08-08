Advertisement

لبنان

"موكبٌ عسكري" يجوب شوارع حارة صيدا.. شاهدوا الفيديو

Lebanon 24
08-08-2022 | 16:50
A-
A+
Doc-P-979024-637955995999951130.jpg
Doc-P-979024-637955995999951130.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق مشهداً لمسيرة سيّارة في منطقة حارة صيدا، أشبه بموكب عسكري.
 
ووفقاً للناشطين، فإن تلك المسيرة جاءت في ذكرى عاشوراء، وأقيمت من قبل مُناصرين لـ"حركة أمل".
Advertisement
 
مواضيع ذات صلة
جريح في حارة صيدا... هذا ما حصل معه
lebanon 24
09/08/2022 02:20:53 Lebanon 24 Lebanon 24
إطلاق نار كثيف في حارة صيدا.. ما السبب؟
lebanon 24
09/08/2022 02:20:53 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد اعادة انتخاب بري... اطلاق نار كثيف في حارة صيدا
lebanon 24
09/08/2022 02:20:53 Lebanon 24 Lebanon 24
في حارة صيدا... جيب يصدم مواطنًا يقل دراجة آلية
lebanon 24
09/08/2022 02:20:53 Lebanon 24 Lebanon 24

صيدا

حارة صيدا

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:23 | 2022-08-08
17:10 | 2022-08-08
17:04 | 2022-08-08
17:01 | 2022-08-08
16:54 | 2022-08-08
16:41 | 2022-08-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website