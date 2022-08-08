مقدمات النشرات المسائية

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أربكت غزة الإحتلال وفرضت عليه مرغما لا طوعا هدنة في إطار وقف لإطلاق النار بفعل ما قدمته المقاومة والشعب الفلسطيني من معمودية نار ودم أسفرت عن 45 شهيدا.نجحت المقاومة الفلسطينية ومعها الشعب الفلسطيني مرة جديدة في ردع عدوانية الإحتلال واستجابت إسرائيل لمساعي مصرية في وقف اطلاق النار.وبالتكافل وبالتضامن خرجت المقاومة الفلسطينية منتصرة وبقوة أكبر تجلت في إتساع رقعة الإستهداف الى مطار بنغوريون وتل أبيب الذين هرع سكانها للبحث عن ملاجئ من صليات صواريخ المقاومة على ان الضرر الأكبر الذي خلفته هذه الصواريخ هو في الجبهة الداخلية لكيان العدو، هذا بالإضافة إلى الخسائر المالية للاحتلال والتي تجاوزت ال 45 مليون دولار يوميا.وفيما طغى العدوان على غزة على كافة الأحداث في المنطقة بقي الوضع في لبنان على المشهد المتأزم نفسه إن لناحية الأوضاع المعيشية او السياسية ليزيد من ثقل الأزمة إضراب المصارف ليوم واحد متراجعة عن قرار بالإضراب لثلاثة أيام.وربطا بالشأن المصرفي لم يوقع رئيس الجمهورية ميشال عون قانون تعديل السرية المصرفية رغم أهمية هذا القانون لمسار التفاوض مع صندوق النقد الدولي.من جهة اخرى إستعداد متواصل لإحياء العاشر من محرم في مسيرات مليونية في لبنان وكربلاء ودمشق واليمن.هدأت عسكريا في غزة، فهدأت النفوس في لبنان. ذاك أن العملية الإسرائيلية ضد قطاع غزة وحركة الجهاد الإسلامي لم تتمدد إلى الأراضي اللبنانية، كما توقع البعض، بعدما نجحت الوساطات العربية وغير العربية في لجم التصعيد الإسرائيلي. الهدوء العسكري والميداني رافقه شبه هدوء على الجبهة السياسية في لبنان ، فلا تصريحات وتصريحات مضادة، ولا سجالات، كأن جو عطلة نهاية الأسبوع مستمر، باعتبار أن غدا أيضا يوم تعطيل رسمي لمناسبة ذكرى عاشوراء.نشاط سياسي واحد مميز خرق الرتابة : الإجتماع اللافت الذي عقده ستة عشر نائبا مستقلا وتغييريا في مجلس النواب، وذلك لتقريب وجهات النظر في ما بينهم. وفق المعلومات اللقاء كان إيجابيا للغاية، وبدا معظم النواب الحاضرين راغبين في مد جسور التعاون في ما بينهم لتشكيل جبهة معارضة تستطيع أن تتلاقى مع القوى المعارضة الأخرى، ولا سيما مع القوات اللبنانية والتقدمي الإشتراكي.والمهم، أن الإجتماع سيكون أسبوعيا، وتحديدا كل ثلاثاء، بحيث ينتظر أن ينضم إليه عدد آخر من النواب المستقلين والتغييريين، ليرتفع العدد إلى اثنين وعشرين نائبا على أقل تقدير. فهل تستكمل العملية، لتشكل بداية التغيير المطلوب، خصوصا أن استحقاقات مصيرية كثيرة تنتظر لبنان في الفترة المقبلة، بدءا من الترسيم وصولا إلى الإستحقاق المفصلي : رئاسة الجمهورية؟الأجواء تشير إلى أن ما حصل، على أهميته، مجرد خطوة اولى ستتبعها خطوات، وخصوصا ان النواب المستقلين والتغييريين ادركوا ألا مجال لتحقيق التغييرالمنشود، الا اذا تجمعوا في لقاء او في جبهة واحدة، لمواجهة المنظومة وفسادها.من هنا المسؤولية الكبرى الملقاة على المترددين حتى الان عن المشاركة في اللقاء ، والمقصود بالكلام هنا النواب المستقلون و النواب التغييريون الستة الذين لم يحضروا اللقاء. فهل يعتقد هؤلاء ان التغيير يمكن ان يتحقق بالخطب والشعارات فقط ، او بالعمل الجاد الرصين؟ وهل يعتقد هؤلاء ايضا ان العمل الفردي يحقق النتيجة المطلوبة في وجه منظومة متحدة، متضامنة، ضد الجميع وفي وجه الجميع؟وعليه، الرأي العام ينتظر من التغييريين والمستقلين الذين لم يشاركوا في اللقاء ان يكونوا في طليعة المشاركين بدءا من الاسبوع المقبل، لأن الناس لم ينتخبوهم الا لانهم يريدون تغيير الذهنية المتحكمة في الدولة، ولأن التغيير لا يمكن ان يتحقق الا بالعمل اليومي الجماعي الهادف والمدروس.فهل يستجيب النواب المستقلون والتغييريون الممتنعون، ام يفضلون عدم الانضمام الى اللقاء المعارض الموسع، فيتحولون من نواب تغييريين الى نواب تعطيليين، ويشكلون عقبة جديدة امام الوصول الى دولة السيادة والعدالة والاصلاح؟هي عاشوراء التي احيت قلوب ابنائها، فجددوا البيعة لشهيدها الامام الحسين عليه السلام بحفظ العهد والنهج بهيهات منا الذلة، فكانت اولى القبضات المرفوعة من افغانستان وباكستان الى ايران واليمن وسوريا وتركيا والعديد من الدول الاسلامية، على ان يكون الموعد غدا في لبنان بمسيرات حسينية تعم مختلف المناطق ، لا سيما في الضاحية الجنوبية لبيروت، حيث يعتلي الامين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصر الله منبر جده الحسين عليه السلام مجددا البيعة ومتناولا ابرز التطورات..اما التطورات الفلسطينية فكانت كربلائية، حيث انتصر الدم الفلسطيني على سيف الغدر الصهيوني، وثبتت المقاومة معادلاتها وحمت اهلها ووحدت ساحاتها وفرضت فتحا ولو جزئيا لمعابر القطاع، فانجلى غبار العدوان عن ثبات فلسطيني، وبهت الصهيوني وضاعت كل عنجهياته التي ملأ بها الشاشات لايام..في ايام فيينا النووية تطورات تناقلتها الشاشات ووكالات الانباء، تواترت بجلها حول مسودة اوروبية نهائية لاحياء الاتفاق النووي الايراني، وتواترت الاخبار على ان جميع الوفود غادرت الى بلادها لمناقشة الموقف الرسمي النهائي من مسودة الاتفاق، على ان تكون الايام القليلة المقبلة، بل الساعات المقبلة كفيلة بايضاح الصورة النهائية..اما في لبنان فان التكرار اليومي لتعداد الازمات كفيل بايضاح المراوحة التي تعيشها البلاد، وحال الانتظار التي يستفيد منها بعض المتحكمين، كاضراب المصارف الذي أكدت عبره جمعيتهم انها الممسكة برقبة السوق المالية وارزاق اللبنانيين، فاستخدمت تاثيرها في الاسواق لترهيب القضاء ومن ورائه كل اللبنانيين الجادين بالمحاسبة اذا ما اقدموا على محاسبة اي من المصرفيين المتورطين بأكل ودائع الناس وتدمير الاقتصاد والشركاء بالفساد..ومع تشابك الملفات تبقى العين على الحدود البحرية، وزادها انتباها حديث وسائل اعلام عبرية عن وجود الموفد الاميركي عاموس هوكشتاين في تل ابيب للقاء القادة الصهاينة حول ملف ترسيم الحدود مع لبنان..علام يتكل سمير جعجع في الانتخابات الرئاسية المقبلة؟فإقليميا ودوليا، وفي ظل الانهماك الواضح بالأزمات الكبرى، من أوكرانيا إلى تايوان، مرورا بمفاوضات النووي وتطورات العراق وغزة، لا يبدو أن لبنان يحتل مرتبة متقدمة على سلم الأولويات، وهذا ما أقر به رئيس حزب القوات اللبنانية بالذات في مؤتمره الصحافي يوم 3 آب الجاري، حين كشف أن جهات غربية تنصحه بالتفاهم مع سائر اللبنانيين على رئيس جديد، معتبرا ان مصالح الدول الغربية قد تكون تدفعها في اتجاه لا يعاكس إيران.أما محليا، وفي ظل التوزع الحالي للقوى النيابية، وعلى عكس ما يسوق له جعجع، فلا أكثرية نيابية في أي اتجاه رئاسي، لا ضمن مجموعة الواحد وستين نائبا الذين يشملون حزب الله وحلفاءه، ولا ضمن الفريق الآخر، الذي يعتبر جعجع أنه مكون من سبعة وستين نائبا.فهؤلاء من مشارب سياسية مختلفة إلى حد التناقض، لأن من بينهم نواب وليد جنبلاط الذي أعلن في مقابلته التلفزيونية الأخيرة مواقف استدعت بيانا ناريا ضده من القوات. ومنهم أيضا نواب مستقلون، يؤيدون خيار المقاومة، ومن ضمنهم كذلك طامحون رئاسيون ومسترئسون لاهثون وراء الكراسي مهما كلف الأمر، تماما كما ضمن الفريق المقابل.فعلام اذا يتكل جعجع؟ ولماذا يوهم الناس بأن مجرد التفاف النواب السبعة والستين، الذين يعتبرهم في الخندق المعادي لحزب الله، حول مرشح واحد، هو بداية الحل؟ وهل يكون مصير وعوده الرئاسية، على غرار الوعود التي خاض على اساسها الانتخابات النيابية، بدءا بالخفض الفوري لسعر صرف الدولار، مرورا بإضاءة لبنان، ومرورا بوقف التهريب، وغيرها من الشعارات الفارغة من أي مضمون عملي؟ولماذا ترك جعجع الباب مفتوحا هذه المرة امام تعطيل النصاب، دفعا بالبلاد نحو شغور رئاسي يخشاه كثيرون؟ ولماذا يلتقي في سعيه إلى الفراغ مع تجاهل رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي مهمته القائمة على السعي إلى تشكيل حكومة مع رئيس الجمهورية، وفق الأسس والمعايير الميثاقية والدستورية والأخلاقية المعروفة؟أسئلة كثيرة لن يجيب عنها إلا الآتي من الأيام، وحالها في ذلك كحال ملف الترسيم، الذي يتأرجح بين تحليل إيجابي، وشائعة سلبية، فيما العالمون بحقائق الأمور صامتون يترقبون.في بلد السياسة، لا سياسة، الأمور مجمدة, من دون أن يكون هناك تطور يحرك هذا المستنقع.حكوميا، لا جديد في الأفق، الرئيس المكلف نجيب ميقاتي يتصرف كرئيس تصريف أعمال لا أكثر، والأمور تسير باستثناء عقد جلسات لمجلس الوزراء.نقديا، المصارف على حالها من الإضراب، فبعد اليوم، غدا عطلة، لتعاود العمل يوم الأربعاء، على أن الأزمة بين القطاع والقضاء، ما زالت قائمة.على مستوى موظفي القطاع العام، الأمور على حالها، ولا شيء في الأفق يشير إلى حلحلة، وهذا الشلل ضاعف من الإهتراء في إدارة الدولة, بحيث إن كل المعاملات المتعلقة بالمواطنين مجمدة، باستثناء جزء من القطاع التربوي وإعطاء الإفادات للطلاب الذين سيتابعون تحصيلهم العلمي خارج لبنان.في حرب غزة، نجحت الوساطة المصرية في التوصل إلى هدنة اعتبارا من منتصف الليل، ولوحظ أن الأطراف المعنية أشادت بالدور المصري.دوليا، محادثات النووي الإيراني دخلت مرحلة حرجة، فقد أعلنت إيران أن "النص النهائي" الذي أعلن الاتحاد الأوروبي طرحه في مباحثات إحياء الاتفاق النووي، لا يزال قيد المراجعة من قبلها, وستقدم "آراء إضافية" بشأنه.بعناية المولى.. نجا المولوي من حادث سير . فوزير الداخلية عاين بالملموس تطبيق قانون السير على طرقات تفتقد لأدنى مقومات السلامة وعلى أوتوستراد الموت السريع المؤدي إلى جهنم شعب ينتظر معجزة تنتشله من سابع أرض ومن حفرة الرابع من آب فالمجزرة دشنت طريقا فرعيا في السماء وجريمة الأمونيوم حولت صوامع الأهراءات مصنعا لإنتاج الغازات السامةوجزئيات ثاني أوكسيد الكربون والنيتروجينوعليه تكونت غيمة مجبولة بتلك الغازات فوق بيروت وسكانها فاختنقوا بها قبل أن تبكوا دما "بس يفل عون" بحسب ما قال النائب سليم عون.وحبذا لو كان ذلك ممكنا فولي الدم لم يبق نقطة حمراء في شرايين اللبنانيين لينزفوها يوم الرحيل لكنهم سيكسرون الجرة وراء عهد ابتدأ بالإصلاح والتغيير وانتهى بالانهيار العظيم .ومن منجزاته خوض معارك هدفها طائفي تحت شعار حقوق المسيحيين وعنوانها سياسي لتحصيل المكاسب والأثلاث المعطلة وها هو يخوض اليوم حرب البيانات مع الرئيس المكلف بمتاريس سلعاتا ومرسوم التجنيس وإجراء التعيينات في المراكز الإدارية الهامة كمكتسبات في آخر حكومة للعهد.توقفت محركات التأليف ففتح المصنع الرئاسي أبوابه في كل اتجاه في حين دعا رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع نواب المعارضة من أجل تكثيف الاتصالات بهدف الاتفاق على تسمية مرشح واحد لرئاسة الجمهورية قائلا إن الأمر يتوقف عند حسن نية ورؤية جميع نواب المعارضة ال67 .ومن حلم ابليس بالجنة الى الجنة التشريعية والتي جمعت اليوم نوابا معارضين مع قوى التغيير في ساحة النجمه على قاعدة أن الانقسام لا يفسد في ود التشريع قضية لكن النواب نأوا بالنفس عن تشريح مواصفات الرئيس لحين " رسم مجسمه" التشبيهي ولا بوادر مواصفات منذ الان لحين الشهر المقبل وهو الموعد الذي سيكون قد عام على تفاوض نفطي, وتفيد المعلومات بأن الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين متواجد في تل أبيب وفي الوقت المستقطع فإن الفيول الإيراني لمعامل الكهرباء في لبنان جاهز.وتحت الطلب الحكومة اللبنانية قدمت مواصفاتها والجانب الإيراني يطابق الفيول بالمكيول وإذا ما تطابق الفيول مع حاجة المعامل ماذا عن العقوبات ؟ وهل يمكن إيجاد مخرج قانوني يجيز الاستثناء للضرورة الملحة ؟.الضرورات تبيح المحظورات مع ارتفاع منسوب التفاؤل من مفاوضات فيينا بقول مسؤول رفيع في وزارة الخارجية الإيرانية خلال جولة المفاوضات الأخيرة بحثنا عددا من مقترحاتنا وحققنا تقدما نسبيا وفي السياق لفت مستشار في الوفد الإيراني المفاوض إلى أن الكرة الآن في ملعب واشنطن وهي مطالبة بنص يضمن احترام التزاماتها.وقبل أن يحزم المنسق الأوروبي إنريكي مورا أوراقه ويغادر فيينا أعلن تفاؤله مشيرا إلى أنه يتوقع إغلاق التفاوض قريبا.