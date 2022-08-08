تضاربٌ وتكسير.. إشكالٌ بين شبان داخل مقهى في طرابلس (صور)

وقع إشكال بين عدد من الشبان داخل أحد المقاهي على طريق الميناء - طرابلس بالقرب من دائرة التربية، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان24" في الشمال.

وبحسب المعلومات، فقد شهد الإشكال عملية تحطيم للزجاج وللمحتويات الموجودة في المكان، واقتصرت الأضرار على الماديات.