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لبنان

رواتب العسكريين والمتقاعدين يعلن عن قبضها أيّام العطل

Lebanon 24
08-08-2022 | 17:04
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تبيّن أن رواتب العسكريين والمتقاعدين وسائر الموظفين يعلن عن قبضها أو إنجازها في أيام العطل، في هذه الفترة، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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المصدر: اللواء
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