إعتداء وضرب في البداوي

تعرّض أحد الأشخاص للاعتداء والضرب المبرح أمام احد الافران في منطقة البداوي.

وأشارت المعلومات إلى ان "المعتدين هم عمّال من داخل الفرن والاعتداء جاء على خلفية مناكفات بين الطرفين".

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