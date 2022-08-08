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لبنان

إعتداء وضرب في البداوي

Lebanon 24
08-08-2022 | 17:10
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تعرّض أحد الأشخاص للاعتداء والضرب المبرح أمام احد الافران في منطقة البداوي.
وأشارت المعلومات إلى ان "المعتدين هم عمّال من داخل الفرن والاعتداء جاء على خلفية مناكفات بين الطرفين".
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