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لبنان
إعتداء وضرب في البداوي
Lebanon 24
08-08-2022
|
17:10
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تعرّض أحد الأشخاص للاعتداء والضرب المبرح أمام احد الافران في منطقة البداوي.
وأشارت المعلومات إلى ان "المعتدين هم عمّال من داخل الفرن والاعتداء جاء على خلفية مناكفات بين الطرفين".
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