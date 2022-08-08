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لبنان
توجّه لجمع النواب السنّة في دار الفتوى
Lebanon 24
08-08-2022
|
22:25
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رُصدت حركة لافتة على صعيد النواب السنّة وأُدرجت في اطار المبادرات الهادفة الى لم شمل السنة السياديين تحت مظلة دار الفتوى استعدادا للاستحقاق الرئاسي.
وتشير المعلومات المتوافرة لـ"النهار" في هذا الصدد الى توجه نحو جمع النواب السنة في دار الفتوى في مرحلة قريبة وقد ابلغ مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان شخصيات التقته أخيرا العمل على جمعه النواب كخطوة تنتظر الوقت المناسب. كما عقد "لقاء مركزي" في السرايا بين الرئيس ميقاتي وعدد من النواب السنة اتفق الحاضرون خلاله على عقد اجتماعات دورية بهدف التوافق حول الاستحقاقات الدستورية المقبلة .
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