29
o
بيروت
33
o
طرابلس
27
o
صور
32
o
جبيل
o
صيدا
31
o
جونية
30
o
النبطية
o
زحلة
34
o
بعلبك
17
o
بشري
31
o
بيت الدين
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
المصارف تنفّذ تهديدها وإضرابها بأريحيّة مطلقة
Lebanon 24
08-08-2022
|
22:38
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتبت لينا فخر الدين في "الاخبار": قضمت المصارف ببطء، وتمكّنت من استعادة مكامن قوتها. وهي اليوم تنفّذ إضرابها، من دون أن تتجرأ السلطة السياسية على أن تقف لها بالمرصاد.
هي «اللادولة» على حد وصف الأمين العام لحركة «مواطنون ومواطنات في دولة» شربل نحاس. لا يضع الرجل المسؤولية كلّها على الدولة، وإنما أيضاً على المواطنين الذين استرضوا الخضوع وبنظرة الألوهية إلى المصارف على قاعدة أنهم بحاجة إليها، تماماً كالمريض الذي يحتاج إلى الطبيب، ومنها تولّدت القناعة لدى غالبية القوى بأن الحاجة إلى المصارف أكبر بكثير من حاجتهم إلى الإدارات العامة، مضيفاً: «بالمختصر، نحن لا نريد دولة».
Advertisement
هذا أيضاً ما يتحدّث عنه النائب ملحم خلف الذي يرى أننا نعيش في لحظة تحلّل الدولة وأدواتها، منتقداً «تعميم ثقافة اللامساءلة». ويلفت إلى أن «الحلّ الوحيد هو استعادة الدولة وإلا سيسقط الهيكل على رؤوسنا».
يشير شربل نحاس إلى أن تدمير النقابات كان مدروساً منذ إرساء النموذج الاقتصادي في التسعينيات، إذ كانت السلطة تدرك أنها تريد مكاناً وحيداً يصوّر أنه للعمال وهو الاتحاد العمالي العام التابع للسلطة السياسية، وبالتالي كان مطلوباً من هذا الجسم العمالي ألا يتحرّك إلا بحسب رغبات القوى السياسية حتى لا «يخربط» الأجندات المالية المعمول بها.يدرك نحاس أن النقابات كان يمكنها أن تُحرّك قضية الودائع، لكنها لم تفعل، وفضّلت مساكنة النظام الاقتصادي بالشروط التي فرضها، وإلا لكانت هذه النقابات قد طالبت بحقوقها من «الصناديق الاجتماعية» المحتجزة داخل البنوك، لكنها لم تفعل. هذا ما ينفيه خلف، الذي يذكّر بالاجتماعات التي قام بها برفقة نقابات المهن الحرة إلى المسؤولين، بالإضافة إلى الكتب التي أرسلها كنقيب للمحامين في حينه إلى الوزارات المعنية لعدم التطاول على الودائع.
يرفض خلف «فتح المشكل» مع المصارف، على عكس نحاس. يُشبه خلف المواطنين الذين يخافون من قدرة المصارف على تركيعهم بتهديدهم بأموالهم المحتجزة. هؤلاء الذين يعتقدون بأن «نسير إلى جانب الحائط ونقول يا رب السترة»، بدلاً من رفع الصوت ومجابهة «لوبي المال». ويقول خلف: «أنا ضدّ الدعاوى القانونية على المصارف لأنها تحتاج إلى دراسة معمّقة وتمحيص جدي باعتبار أن تداعياتها كبيرة، ويمكن للمصارف أن تتخذ تدابير مجحفة بحقّ المودعين».في الخلاصة، «تكابش» المصارف الدولة والمواطنين، لكنها لا «تأكل كفاً»، بل العكس هو الصحيح، إذ تخرج من معاركها بما فيها تلك التي تبدو فيها خاسرة، وهي ترفع علامة النصر!
لبنان
إقتصاد
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد الخلخال في قدمه.. لؤي علامة بـ"توب مخرمة" على الصدر (صور)
Lebanon 24
بعد الخلخال في قدمه.. لؤي علامة بـ"توب مخرمة" على الصدر (صور)
10:40 | 2022-08-08
08/08/2022 10:40:00
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومة عن الرواتب.. هكذا ستُصبح وإليكم سعر الدولار الجديد في الموازنة
Lebanon 24
معلومة عن الرواتب.. هكذا ستُصبح وإليكم سعر الدولار الجديد في الموازنة
12:03 | 2022-08-08
08/08/2022 12:03:31
Lebanon 24
Lebanon 24
مصاهرة بين الضاهر وجنبلاط
Lebanon 24
مصاهرة بين الضاهر وجنبلاط
01:45 | 2022-08-09
09/08/2022 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عملية اغتيال في صيدا.. ماذا جرى مساء اليوم؟
Lebanon 24
عملية اغتيال في صيدا.. ماذا جرى مساء اليوم؟
15:00 | 2022-08-08
08/08/2022 03:00:09
Lebanon 24
Lebanon 24
صدور أسعار جديدة لبطاقات التشريج اليوم.. إليكم الأرقام
Lebanon 24
صدور أسعار جديدة لبطاقات التشريج اليوم.. إليكم الأرقام
11:55 | 2022-08-08
08/08/2022 11:55:45
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
05:15 | 2022-08-09
اغتيالاتٌ قد تحصل.. ما كشفه خطاب نصرالله غير عادي!
05:00 | 2022-08-09
جنبلاط يثبّت تموضعه الجديد.. اقرب الى الضاحية؟
04:15 | 2022-08-09
هل تعود أزمة الخبز والطوابير أمام الأفران؟
04:47 | 2022-08-09
اللجنة الشعبية تتحرك لمتابعة تسعيرة المولدات في صيدا
04:42 | 2022-08-09
التطورات السياسية بين معوض والسفير الأرجنتيني
04:30 | 2022-08-09
بديع أبو شقرا يستحضر "بيتهوفن" في بيروت اليوم.. الإبداع كبير!
فيديو
الجميّل: هناك معركة حقيقية ضد ميقاتي وهو منفتحٌ على الحوار مع عون
Lebanon 24
الجميّل: هناك معركة حقيقية ضد ميقاتي وهو منفتحٌ على الحوار مع عون
05:00 | 2022-08-07
09/08/2022 12:28:25
Lebanon 24
Lebanon 24
كأنها تعيش في مكب نفايات: أم تنشر فيديو لغرفة ابنتها.. ملابس مُبعثرة وقمامة على السرير!
Lebanon 24
كأنها تعيش في مكب نفايات: أم تنشر فيديو لغرفة ابنتها.. ملابس مُبعثرة وقمامة على السرير!
08:00 | 2022-08-06
09/08/2022 12:28:25
Lebanon 24
Lebanon 24
روبي تُفاجئ الجمهور بعمرها... وهذا ما تفعله لتبدو أصغر سناً (فيديو)
Lebanon 24
روبي تُفاجئ الجمهور بعمرها... وهذا ما تفعله لتبدو أصغر سناً (فيديو)
05:00 | 2022-08-06
09/08/2022 12:28:25
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact