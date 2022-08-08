قصر قريطم للبيع.. ودائرة الحريري تضيق أكثر

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كتبت "الاخبار": تقدّم رئيس جمعية بيروت للتنمية، أحمد هاشمية، بعرض لشراء قصر قريطم الذي ورثته نازك الحريري، أرملة الرئيس رفيق الحريري، بعد استشهاده. وكانت الجامعة اللبنانية الأميركية في بيروت قد عرضت قبل فترة شراء أحد أجزاء القصر لضمّه إلى مبنى الجامعة الملاصق له. وعلم أن الحريري تميل إلى تصفية كل ممتلكاتها في لبنان.وفي "الاخبار" أيضاً: حصر الرئيس سعد الحريري المقيم في الإمارات العربية المتحدة تواصله الشخصي بدائرة ضيقة من المقرّبين منه، لا تتعدى 5 أشخاص، هم :عمّته بهية الحريري ونجلها أحمد (عائلياً) ورئيس جمعية بيروت للتنمية أحمد هاشمية، وشخصان إضافيان في الشؤون المرتبطة بالأعمال.