Advertisement

لبنان

هوكشتاين يطارد "أشباح سيناريوهات" لبنانية وإسرائيلية!؟

Lebanon 24
08-08-2022 | 23:16
A-
A+
Doc-P-979068-637956228528563482.jpg
Doc-P-979068-637956228528563482.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

كتب جورج شاهين في "الجمهورية":

قد يستغرب البعض الحديث عن تَمايز ملحوظ بين واشنطن وتل أبيب في مواقفهما من أزمة الطاقة ومصير مهمة موفدها عاموس هوكشتاين الى المنطقة، والتي وضعته في مواجهة مع سيناريوهات توحي بها أشباح لا أسماء اقترحتها ولا مواقع رسمية أوحَت بها، الى ان نسبت الى مخيّلات واسعة تحدثت عن وسطاء. شددت المراجع الديبلوماسية على ضرورة انتظار ما سيقوله هوكشتاين وان صَحّت المعلومات انه انتقل في الساعات القليلة الى تل ابيب، فإنه ليس مُستغرباً. فالبرنامج الاميركي الذي رسمَ للمفاوضات سيبقى كما هو. ولكل من يرغب بالبحث عن دور ما ان يفهم انّ هوكشتاين شَدّد منذ عودته الى المنطقة على ضرورة إطلاق المفاوضات في آب والتفاهم في ايلول، عليه أن يفهم أنّ برامج تغذية الدول الحليفة لها بالطاقة لا يمكن تعديلها. لذلك، فإنّ الحديث عن أدوار "للمسيّرات" التي أطلقها "حزب الله" وانشغال اسرائيل بالحرب على غزة التي طويت في ثلاثة ايام وبالانتخابات التشريعية، مجرّد سيناريوهات "لأشباح سياسية وإعلامية" يطاردها هوكشتاين لأنها لا تبرّر ان تنتهي مهمة هوكشتاين الى الفشل، وهي نظرية لن يطول الوقت لنَفيها او التثبّت منها.

 

 

 

 

Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:15 | 2022-08-09
05:00 | 2022-08-09
04:15 | 2022-08-09
04:47 | 2022-08-09
04:42 | 2022-08-09
04:30 | 2022-08-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website