الباخرة "رازوني" رست في تركيا.. ولبنان يخسر شحنة طحين

وصلت صباح اليوم الباخرة الاوكرانية "رازوني" الى مرفأ "مرسين" التركي حيث رست عند حوالي الساعة السابعة صباحاً.

وكانت السفارة الاوكرانية في لبنان قد اعلنت سابقا ان الباخرة "رازوني" ستصل الى لبنان يوم 7 آب لايصال 26 طنا من الحبوب، الا انه تم الغاء الطلب بعد رفض التاجر استلام الشحنة لاحتمال ان تكون قد فسدت بسبب سوء التخزين بعد وجودها في الباخرة لاكثر من خمسة اشهر، حيث كان قد تم تحميلها على الباخرة منذ ما قبل اندلاع الحرب الاوكرانية بأيام قليلة.

وتقوم الباخرة حالياً بانهاء اجراءات التفريغ في مرفأ "مرسين" التركي، وبالتالي يكون لبنان قد حُرم من شحنة طحين اضافية.