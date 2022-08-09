Advertisement

لبنان

الباخرة "رازوني" رست في تركيا.. ولبنان يخسر شحنة طحين

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
09-08-2022 | 01:10
A-
A+
Doc-P-979098-637956290965128428.jpg
Doc-P-979098-637956290965128428.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

وصلت صباح اليوم الباخرة الاوكرانية "رازوني" الى مرفأ "مرسين" التركي حيث رست عند حوالي الساعة السابعة صباحاً.

وكانت السفارة الاوكرانية في لبنان قد اعلنت سابقا ان الباخرة "رازوني" ستصل الى لبنان يوم 7 آب لايصال 26 طنا من الحبوب، الا انه تم الغاء الطلب بعد رفض التاجر استلام الشحنة لاحتمال ان تكون قد فسدت بسبب سوء التخزين بعد وجودها في الباخرة لاكثر من خمسة اشهر، حيث كان قد تم تحميلها على الباخرة  منذ ما قبل اندلاع الحرب الاوكرانية بأيام قليلة.

وتقوم الباخرة حالياً بانهاء اجراءات التفريغ في مرفأ "مرسين" التركي، وبالتالي يكون لبنان قد حُرم من شحنة طحين اضافية.

 

Advertisement
المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:15 | 2022-08-09
05:00 | 2022-08-09
04:15 | 2022-08-09
04:47 | 2022-08-09
04:42 | 2022-08-09
04:30 | 2022-08-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website