العين على نصرالله.. هل سيظهر شخصياً اليوم؟

منذ سنواتٍ ماضية عديدة، لم يظهر الأمين العام لـ"حزب الله" السيّد حسن نصرالله شخصياً في مراسم عاشوراء التي تقام اليوم في مختلف المناطق اللبنانية.

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عملياً، فقد كان آخر ظهور شخصي لنصرالله منذ أكثر من 4 سنوات بمناسبة تلك الذكرى، في حين أن خطابه المُنتظر اليوم سيتضمّن الكثير من الرسائل التي ستنطوي على أحداثٍ مهمّة.



ومن المُتوقع أن يُطلق نصرالله موقفاً عالي النبرة إزاء ملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان والعدو الإسرائيلي، إذ سيُثبت مُجدداً معادلة "كاريش" التي أرساها مؤخراً، كما أنهُ سيعلن صراحة عن موقف الحزب بشان آخر التطورات المرتبطة بالمسعى الأميركي على صعيد الملف المذكور.



كذلك، سيتحدث نصرالله عن المماطلة الإسرائيلية التي حصلت في حين أنه سيدخل في تفاصيل مرتبطة بالعدوان الأخير على غزّة وقد يربط ما حصل بلبنان.



مع هذا، فإن نصرالله قد لا ينأى بنفسهِ بعيداً عن الملفات الداخلية الأساسية، في حين أنه قد يُركّز مجدداً على دور الحزب في ملف الفيول الإيراني، كما أنها قد يوجّه رسائل نحو الحلفاء بمختلف الملفات.