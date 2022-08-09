Advertisement

لبنان

العين على نصرالله.. هل سيظهر شخصياً اليوم؟

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
09-08-2022 | 02:15
A-
A+
Doc-P-979126-637956331819858762.jpg
Doc-P-979126-637956331819858762.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
منذ سنواتٍ ماضية عديدة، لم يظهر الأمين العام لـ"حزب الله" السيّد حسن نصرالله شخصياً في مراسم عاشوراء التي تقام اليوم في مختلف المناطق اللبنانية. 
Advertisement

عملياً، فقد كان آخر ظهور شخصي لنصرالله منذ أكثر من 4 سنوات بمناسبة تلك الذكرى، في حين أن خطابه المُنتظر اليوم سيتضمّن الكثير من الرسائل التي ستنطوي على أحداثٍ مهمّة.

ومن المُتوقع أن يُطلق نصرالله موقفاً عالي النبرة إزاء ملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان والعدو الإسرائيلي، إذ سيُثبت مُجدداً معادلة "كاريش" التي أرساها مؤخراً، كما أنهُ سيعلن صراحة عن موقف الحزب بشان آخر التطورات المرتبطة بالمسعى الأميركي على صعيد الملف المذكور. 

كذلك، سيتحدث نصرالله عن المماطلة الإسرائيلية التي حصلت في حين أنه سيدخل في تفاصيل مرتبطة بالعدوان الأخير على غزّة وقد يربط ما حصل بلبنان.

مع هذا، فإن نصرالله قد لا ينأى بنفسهِ بعيداً عن الملفات الداخلية الأساسية، في حين أنه قد يُركّز مجدداً على دور الحزب في ملف الفيول الإيراني، كما أنها قد يوجّه رسائل نحو الحلفاء بمختلف الملفات. 

أما عن الظهور الشخصي، تقول أوساط مقرّبة من "حزب الله" لـ"لبنان24": "كل شيء وارد، ولكن ما من أحد يعلم شيئاً على هذا الصعيد".
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:15 | 2022-08-09
05:00 | 2022-08-09
04:15 | 2022-08-09
05:30 | 2022-08-09
04:47 | 2022-08-09
04:42 | 2022-08-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website