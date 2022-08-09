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لبنان

"انتكاستان " لجعجع

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
09-08-2022 | 03:15
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لم يمضِ سوى ساعات على حديثه في إحتفال أقيم في حدث الجبة حول التكتلات النيابية بين "سيادية" 67 ( نائبًا)، مقابل 61 نائبًا لمحور "الممانعة"، حتى تلّقى رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع "انتكاستين" في آن معًا

"الانتكاسة" الأولى أتته من "النواب التغييريين" الذين إجتمعوا في غياب أي ممثل عن "القوات"، ومن ضمنهم نواب حزب "الكتائب" وكتلة "التجدّد" ونواب من "حركة 17 تشرين" ومستقّلين.  

أمّا "الانتكاسة" الثانية فأتته من حليفه الإنتخابي رئيس الحزب "التقدمي الإشتراكي" الوزير السابق وليد جنبلاط، الذي قال رداً على سؤال حول الإلتقاء مع جعجع في نظرة واحدة،: "له سياسته ولي سياستي، وقد نلتقي في خطوط عريضة".  

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المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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