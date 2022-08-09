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لبنان

من برج البراجنة... وفاة شابين "بربيع العمر" بحادث سير! (صور)

Lebanon 24
09-08-2022 | 02:18
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وفاة الشابين عصام ابراهيم الملقّب بـ"الدبدوب" وهاني زمزم، من مخيم برج البراجنة، بحادث سير على دراجة نارية.
 
 
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لبنان

تعازي ووفيات

عصام الدبدوب

هاني زمزم

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