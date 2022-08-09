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لبنان

إقتراح جديد لهوكشتاين

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
09-08-2022 | 03:30
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في إطار الوساطة الاميركية بين لبنان واسرائيل في ملف ترسيم الحدود البحرية، يبدو أن جولة المفاوضات الاخيرة لم توصل الى اتفاق نهائي وأن محاولة تل ابيب تأجيل الاتفاق الى ما الانتخابات الاسرائيلية قوبلت بالرفض لبنانيا.

وترى مصادر معنية "أن الايام المقبلة قد تحمل بداية جولة جديدة من الحراك الاميركي، حيث من المتوقع ان ينقل الوسيط الاميركي آموس هوكشتاين اقتراحا جديدا للجانب اللبناني يردم من خلاله هوّة الخلاف مع تل ابيب ويفتح الباب امام الاتفاق".

وتشير المصادر "الى أن تسارع وتيرة التفاوض غير المباشر بين لبنان واسرائيل تعود الى رغبة الطرفين بالوصول الى حل قبل بداية ايلول، تجنبا للذهاب نحو انفجار عسكري وميداني، وعليه فإن الاميركيين سيقومون بجهود إستثنائية في خلال الايام المقبلة بهدف التوصل الى حل".

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المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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