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لبنان

الأمورُ تنكشف.. لهذه الأسباب يتقرّب جنبلاط من "حزب الله"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
09-08-2022 | 02:45
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كشفَ رئيس الحزب "التقدّمي الإشتراكي" وليد جنبلاط، مؤخراً، عن مُعادلته الجديدة بشأن "حزب الله"، إذ كان واضحاً في التأكيد على أهمية الحوارِ معه، قائلاً: "حزب الله لم يأتِ من القمر.. حزب الله مكوّن أساسي في البلد ويمثل شريحة واسعة من اللبنانيين. الحوار يجري بين دولٍ في العالم، فهل ممنوع أن نُجري حواراً مع الجار حزب الله.. الحزب الموجود في هذا البلد؟".
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الكلامُ الذي قاله جنبلاط عن "حزب الله" في حوار تلفزيوني، أمس الإثنين، ليس جديداً، لكنّه كشف عن نوع المعادلة التي يسعى لإرسائها مع الحزب، وقد تبيّن أنها مُرتبطة بملف النفط والغاز بشكل أساسي، وذلك بناءً للاعتبارات التالية:

1- يرى جنبلاط أن للحزب دوراً كبيراً في ذاك الملف وستكونُ له مشاركة واسعة فيه، كما أنه يراهنُ على دورِه في تكريس منبعٍ اقتصادي جديد للبنان يُمكن الاستفادة منه لاحقاً عبر الدولة.

2- حالياً، يسعى جنبلاط لرأبِ أي تصدّع بينه وبين الحزب من بوابة السلاح، إذ تبين أن "زعيم الإشتراكي" متمسّك اليوم بهذا السلاح أكثر من أي وقتٍ مضى باعتبار أن هناك خطراً إسرائيلياً يُهدّد لبنان. 

3- تأجيل جنبلاط النقاش بشأن أي ملف خلافي مع الحزب وإشارته إلى أن الحوار سيرتبطُ فقط على صعيد الأمور الأساسي المرتبطة بالنفط، تشيرُ إلى أن جنبلاط لا يريد أن يفكّ شراكته مع "حزب الله" في هذا الملف، كونه الأقوى ضمنه.
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

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