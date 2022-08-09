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لبنان

اصوات انفجارات.. ماذا يجري في مزارع شبعا المحتلة؟

Lebanon 24
09-08-2022 | 02:59
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أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" في حاصبيا، أنه تسمع في قرى حاصبيا والعرقوب أصوات انفجارات في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة، ناجمة عن تدريبات عسكرية يقوم بها جيش العدو الإسرائيلي امتدت حتى مرتفعات الجولان في ظل تحليق طائرة استطلاع من دون طيار فوق مزارع شبعا المحتل.
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