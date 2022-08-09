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لبنان

نصرالله يُهدّد إسرائيل: اليد التي ستمتدّ إلى ثروات لبنان سنقطعها

Lebanon 24
09-08-2022 | 04:27
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أكّد الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله إنّ "اليد التي ستمتدّ إلى أي ثروة من ثروات لبنان ستُقطع كما قُطعت عندما امتدّت إلى أرضه"، وقال: "سنظلّ نتطلع إلى مستقبل واعد لشعب لبنان، ونحنُ نتطلع إلى لبنان القوي الحر العزيز القادر على حماية سيادته وكرامته والقادر على استخراج ثرواته الطبيعية". 
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وفي خطابٍ له خلال المسيرة العاشورائية المركزية التي شهدتها الضاحية الجنوبية لبيروت، اليوم الثلاثاء، دعا نصرالله إلى تشكيل حكومة جديدة كاملة الصلاحيات خصوصاً في ظلّ وجود جهات تُبشّر بفراغ رئاسي، وقال: "ندعو لتشكيل حكومة حقيقة لتتحمل المسؤوليات إذا لم يتم الاستحقاق الرئاسي أو إذا تم".

وفي ملف ترسيم الحدود البحرية، لفت نصرالله إلى أن "لبنان ينتظر في الأيام المقبلة ما ستأتي به الأجوبة على مطالب الدولة اللبنانية"، داعياً الشعب اللبناني إلى الاستعداد لكافة الاحتمالات، وأضاف: "لبنان وشعبه لن يقبل بعد الآن نهب ثرواته ونحن مستعدّون لكل الاحتمالات".

وفي رسالة إلى الإسرائيليين، قال نصرالله: "تلقينا الرسائل المطلوبة في حرب غزّة، وفي لبنان حسابنا معكم حسابٌ آخر والمقاومة اليوم أقوى من أي وقت مضى. أي اعتداء على أي إنسان في لبنان لن يبقى من دون عقاب ولن يبقى من دون رد. نرفض أن تنهب ثرواتنا ونرفض أن تنتقص سيادنا، وعلى العدو أن يعرف من يقف في الجبهة المقابلة وأن في لبنان مقاومة أثبتت أنها تقهر الجيش الذي قيل أنه لا يُقهر".

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