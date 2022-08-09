التطورات السياسية بين معوض والسفير الأرجنتيني

استقبل رئيس "حركة الاستقلال" النائب ميشال معوض في دارته في بعبدا، سفير الأرجنتين موريسيو اليسي.



وتخلل اللقاء جولة افق حول التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمالية.

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