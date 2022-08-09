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لبنان

التطورات السياسية بين معوض والسفير الأرجنتيني

Lebanon 24
09-08-2022 | 04:42
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استقبل رئيس "حركة الاستقلال" النائب ميشال معوض في دارته في بعبدا، سفير الأرجنتين موريسيو اليسي.
 
وتخلل اللقاء جولة افق حول التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمالية.
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سفير الارجنتين

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