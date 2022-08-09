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لبنان

اللجنة الشعبية تتحرك لمتابعة تسعيرة المولدات في صيدا

Lebanon 24
09-08-2022 | 04:47
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جال أعضاء من اللجنة الشعبية لمتابعة تسعيرة المولدات الكهربائية، على عدد من أصحاب المولدات في صيدا، بعد ورود شكاوى على أرقام اللجنة، تفيد بعدم التزام أصحاب المولدات بالتسعيرة الرسمية الصادرة عن وزارة الطاقة، وبعد تنكرهم للتعهد الذي كانوا قد وقعوه بناء لطلب المدعي العام، بالالتزام  بالتسعيرة الرسمية، وفق مندوبة "لبنان 24".
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وحذروا من الاستمرار بمخالفة التسعيرة الرسمية سواء لجهة سعر الكيلوات أم الرسم الثابت على العداد، أم لجهة فرض 11 % tva من دون أن يسددوها لوزارة المالية.
 
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