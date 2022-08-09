اللجنة الشعبية تتحرك لمتابعة تسعيرة المولدات في صيدا

جال أعضاء من اللجنة الشعبية لمتابعة تسعيرة المولدات الكهربائية، على عدد من أصحاب المولدات في صيدا، بعد ورود شكاوى على أرقام اللجنة، تفيد بعدم التزام أصحاب المولدات بالتسعيرة الرسمية الصادرة عن وزارة الطاقة، وبعد تنكرهم للتعهد الذي كانوا قد وقعوه بناء لطلب المدعي العام، بالالتزام بالتسعيرة الرسمية، وفق مندوبة "لبنان 24".

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