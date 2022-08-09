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لبنان

وزارة التربية تفتح ابوابها في هذه الايام لتسليم المعاملات

Lebanon 24
09-08-2022 | 05:32
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أعلن المكتب الإعلامي في وزارة التربية والتعليم العالي في بيان، أن "الوزارة ستفتح أبوابها يومي الأربعاء والخميس في 10 و11 من الحالي، لتسليم المواطنين المعاملات المنجزة التي كانت لدى الوزارة سابقا، والمتعلقة بالمصادقات والمعادلات الجامعية وما قبل الجامعية.  
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أما بالنسبة إلى الطلبات الجديدة، فان الوزارة ستعلن لاحقا عن موعد بدء قبولها".
المصدر: الوكالة الوطنية
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