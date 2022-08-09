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لبنان

هذا ما فعلته جرافة معادية قبالة وادي هونين في قضاء مرجعيون (صورة)

Lebanon 24
09-08-2022 | 05:47
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 أزالت جرافة تابعة لجيش العدو الاسرائيلي الاشجار عند الطريق العسكرية قبالة وادي هونين قضاء مرجعيون، بحماية دبابة ميركافا، دون خرق الخط الازرق.
 
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المصدر: الوكالة الوطنية
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