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لبنان
هذا ما فعلته جرافة معادية قبالة وادي هونين في قضاء مرجعيون (صورة)
Lebanon 24
09-08-2022
|
05:47
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أزالت جرافة تابعة لجيش العدو الاسرائيلي الاشجار عند الطريق العسكرية قبالة وادي هونين قضاء مرجعيون، بحماية دبابة ميركافا، دون خرق الخط الازرق.
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المصدر:
الوكالة الوطنية
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