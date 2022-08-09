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لبنان

قاووق: لا خيار أمام إسرائيل سوى الرّضوخ لمعادلة المقاومة

Lebanon 24
09-08-2022 | 06:54
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أكّد عضو المجلس المركزي في "حزب الله" الشيخ نبيل قاووق أن "المقاومة في لبنان استطاعت أن تُثبت معادلة انتصار جديدة تضمن استعادة جميع الحقوق والثروات اللبنانية من دون قيد أو شرط، وذلك بعدما استباح العدو الاسرائيلي ثرواتنا وحقوقنا لعشرات السنوات، وبعد التسويف والمماطلة الأميركية التي استمرت أيضاً لسنوات طويلة".
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وفي كلمة له خلال إحياء "حزب الله" مراسم يوم العاشر من محرّم في مدينة بنت جبيل، قال قاووق: "لا خيار أمام العدو الإسرائيلي سوى الرضوخ لمعادلة المقاومة، لأنه يثق تماماً بصدق وعد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله".
 
 
 
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