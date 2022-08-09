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لبنان

مسيرات ومجلس عاشورائي لحزب الله في بعلبك.. يزبك: نريد حقنا غير المنقوص في ثرواتنا

Lebanon 24
09-08-2022 | 07:35
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 انطلقت عشرات المسيرات العاشورائية من أحياء مدينة بعلبك، منذ الصباح الباكر، وانضمت إليها المسيرات والوفود القادمة من قرى  عدة سيراً على الأقدام، باتجاه مقام السيدة خولة ابنة الإمام الحسين في بعلبك الذي غصت قاعاته والطرقات المؤدية إليه بالوافدين  للمشاركة في المجلس العاشورائي المركزي الذي أقامه "حزب الله" إحياء لمناسبة العاشر من محرم، بمشاركة الوكيل الشرعي العام للإمام الخامنئي في لبنان الشيخ محمد يزبك، وفعاليات.
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وقال يزبك: "نريد حقنا في ثرواتنا غير منقوص، وكما وعد سيد المقاومة، لا نقبل بمناصفة ولا بتضييع حق. إننا مع ما تقرره الدولة التي يجب ان تستند إلى قوة المقاومة والشعب والجيش في تحصيل الحقوق تامة، وفي مواجهة العدو الإسرائيلي. لم نتنازل من قبل ولن نتنازل اليوم ولا من بعد".


وختم الشيخ يزبك: "من نهج نهج الإمام الحسين فإنه لا بد ان ينتصر، ولا بد ان تتحقق الأحلام، ولا بد أن تزول إسرائيل، هذا الكيان المؤقت لا بد أن ينتهي إنه ليس بأكثر من بيت العنكبوت، وسيأتي اليوم الذي تتحرر فيه فلسطين، وترتفع راية الحق، وهناك يلتقي المهدي مع المسيح لإقامة الصلاة وما ذلك ببعيد". 
المصدر: الوكالة الوطنية
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