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لبنان

تضرر خزان كهرباء نتيجة حريق في دير عمار

Lebanon 24
09-08-2022 | 08:10
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اندلع حريق في أعشاب وقصب يابس في محلة عرمان على أوتوستراد بلدة ديرعمار ـ المنية، ما أدى إلى تضرر خزان كهربائي في المحلة، حيث اشتعلت النيران في كابلات الكهرباء، ما تسبب بانقطاع التيار الكهربائي عن بعض الأحياء والمنازل في البلدة وفي جوارها.
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وناشد أهالي البلدة المعنيين في المنطقة وشركة كهرباء لبنان العمل على إصلاح العطل وعودة التيار الكهربائي إلى المنازل.
المصدر: الوكالة الوطنية
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