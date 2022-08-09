تضرر خزان كهرباء نتيجة حريق في دير عمار

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اندلع حريق في أعشاب وقصب يابس في محلة عرمان على أوتوستراد بلدة ديرعمار ـ المنية، ما أدى إلى تضرر خزان كهربائي في المحلة، حيث اشتعلت النيران في كابلات الكهرباء، ما تسبب بانقطاع التيار الكهربائي عن بعض الأحياء والمنازل في البلدة وفي جوارها.وناشد أهالي البلدة المعنيين في المنطقة وشركة كهرباء لبنان العمل على إصلاح العطل وعودة التيار الكهربائي إلى المنازل.