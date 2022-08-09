Advertisement

لبنان

بعد انتشار أخبار عن عقده اجتماعات مع مسؤولين اسرائيليين... المكتب الاعلامي لباسيل ينفي نفيا قاطعا

Lebanon 24
09-08-2022 | 08:12
A-
A+
Doc-P-979246-637956551018817829.jpg
Doc-P-979246-637956551018817829.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صدر عن المكتب الاعلامي لرئيس التيار الوطني الحرّ النائب جبران باسيل، البيان التالي:
 
ينفي المكتب الإعلامي لرئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل نفياً قاطعاً ما روّج له موقع هيئة البث الاسرائيلية عن اجتماعات عقدها باسيل مع مسؤولين اسرائيليين تناولت مسألة ترسيم الحدود البحرية.
Advertisement

ويؤكد المكتب الإعلامي ان هذه الاخبار المشبوهة، التي ساهم في الترويج لها بعض الإعلام السيء الصيت، تأتي في سياق اسرائيلي يرمي الى التشويش على المفاوضات الحاصلة، كما يعكس استهدافًا شخصياً لباسيل تتشارك فيه آلة الكذب الاسرائيلية مع ادوات في الداخل اللبناني.

يتمنى المكتب الاعلامي لرئيس التيار على وسائل الاعلام، وأقلّه اللبنانية، عدم التماهي مع وسائل الاعلام الاسرائيلية و الامتناع عن نشر اخبارها الكاذبة.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:55 | 2022-08-09
12:52 | 2022-08-09
12:47 | 2022-08-09
12:21 | 2022-08-09
12:14 | 2022-08-09
11:46 | 2022-08-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website