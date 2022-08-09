وظائف شاغرة وبالدولار !

Advertisement

ظهرت في الآونة الأخيرة حاجة ملحة عند نسبة كبيرة من العائلات اللبنانية متمثلة في الاستعانة بسيدة لبنانية لتنظيف المنزل أو الاهتمام بالاولاد أو كبار السن، وذلك مقابل بدل مادي شهري.واللافت أن معظم العائلات يعلنون عن حاجتهم عبر منشورات توضع على بعض مواقع التواصل الاجتماعي ، ويعلنون عن تقديم المنامة والمأكل للسيدة مع عطلة أسبوعية بالإضافة إلى راتب شهري يتراوح بين الـ150 و ال200 دولار أميريكي.والمفارقة أن معظم التعليقات على هذا النوع من الاعلانات تأتي سلبية، إذ أن معظم الراغبات في العمل في هذا المجال يطمحن لراتب شهري لا يقل عن الـ 350 دولارا، مع مختلف التقديمات اللازمة ودائما وفقا لما يتم نشره عبر مجموعات وسائل التواصل الاجتماعي.