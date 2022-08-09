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لبنان

وظائف شاغرة وبالدولار !

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
09-08-2022 | 09:00
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ظهرت في الآونة الأخيرة حاجة ملحة عند نسبة كبيرة من العائلات اللبنانية متمثلة في الاستعانة بسيدة لبنانية لتنظيف المنزل أو الاهتمام بالاولاد أو كبار السن، وذلك مقابل بدل مادي شهري.

واللافت أن معظم العائلات يعلنون عن حاجتهم عبر منشورات توضع على بعض مواقع التواصل الاجتماعي ، ويعلنون عن تقديم المنامة والمأكل للسيدة مع عطلة أسبوعية بالإضافة إلى راتب شهري يتراوح بين الـ150 و ال200 دولار أميريكي.
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والمفارقة أن معظم التعليقات على هذا النوع من الاعلانات تأتي سلبية، إذ أن معظم الراغبات في العمل في هذا المجال يطمحن لراتب شهري لا يقل عن الـ 350 دولارا، مع مختلف التقديمات اللازمة ودائما وفقا لما يتم نشره عبر مجموعات وسائل التواصل الاجتماعي.

لبنان

خاص

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