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لبنان

في بلدة لبنانية... الكهرباء 24/24 (صور)

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
09-08-2022 | 08:30
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تستمر أزمة الكهرباء ومعها تستمر محاولات ايجاد الحلول الفردية من قبل المواطنين.

وفي هذا الاطار علم "لبنان 24" ان الكنيسة في بلدة تولا في قضاء زغرتا قررت الوقوف الى جانب الاهالي والعمل على ايجاد حل مستدام  يؤمن الكهرباء للبلدة 24/ 24.
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ولبلوغ الهدف، فإن العمل جار على امداد البلدة بالكهرباء عن طريق تنفيذ مشروع الطاقة الشمسية الخاص ببلدة تولا بتمويل من ابنائها المنتشرين في بلدان الاغتراب.

والمشروع مؤلف من 4 مراحل:

المرحلة الأولى متمثلة في تأمين التصاريح القانونية اللازمة، وهذا ما تم انجازه من خلال لجنة خاصة قامت بمختلف الخطوات القانونية اللازمة.

المرحلة الثانية متمثلة في تجهيز الموقع لتركيب الادوات الخاصة بالمشروع، وهنا قامت الكنيسة بتقديم قطعة أرض تابعة لها، وتم تجهيزها بجدار من 6 أمتار وهيكل فولاذي لحمل الألواح.

المرحلة الثالثة، تم خلالها وضع 185 لوحا شمسيا على الهيكل الفولاذي، وهذه الالواح قادرة على ان تولّد حوالي 135 أمبير من الكهرباء.

المرحلة الرابعة وهي مرحلة قيد التنفيذ، يتم من خلالها اعداد الغرفة التي ستحتوي على القاطع الاساسي بالاضافة الى نظام مراقبة.

ومن المتوقع أن يبصر المشروع النور في اواخر شهر آب الجاري، حيث سيشكل  عاملا أساسيا لصمود الأهالي خلال هذه الفترة الصعبة.
 
 
 
 
 
 

لبنان

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خاص "لبنان 24"

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