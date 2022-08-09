عينت رئاسة مجلس النواب رئيس لجنة الاقتصاد والتجارة والصناعة والتخطيط النيابية ميشال ضاهر رئيسا للجنة البرلمانية للصداقة وتبادل الخبرات البرلمانية بين لبنان وهولندا. وضمت اللجنة الأعضاء النواب فادي علامة، فادي كرم، بلال عبدالله والياس حنكش.

Advertisement