مسيرات عاشورائية في قرى وبلدات اقليم التفاح

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نظم "حزب الله" مسيرات العاشر من شهر محرم في قرى وبلدات اقليم التفاح.ففي بلدة عربصاليم، نظم "حزب الله" مسيرة تقدمها حملة صور القادة والرايات الحسينية وفرق الكشافة واللطم، واختتمت المسيرة في ساحة البلدة بالسلام على الامام المهدي وزيارة الامام الحسين.وفي بلدة حومين الفوقا، نظم الحزب مسيرة كبيرة انطلقت من مدخل البلدة الشمالي الى ساحة الحسينية، تقدمها الفرقة الموسيقية لكشافة المهدي والفرق الكشفية وسراي اللطم على ابي عبد الله.وفي بلدات عرمتى والريحان باقي قرى الاقليم، نظمت مسيرات وتليت مجالس مصرع الامام الحسين واصحابه في الحسينيات والساحات.