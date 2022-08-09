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لبنان

في صيدا... اشكال و 4 جرحى

Lebanon 24
09-08-2022 | 09:10
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وقوع اشكال في منطقة الهلالية في صيدا تخلله اطلاق للنار، ما أدّى الى اصابة 4 اشخاص بجروح متنوعة.
وعملت فرق الإسعاف في الجمعيّة الطبية الإسلاميّة على إسعاف المصابين ونقلهم الى مستشفى صيدا الحكومي.
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وعلى الفور، حضرت القوى الأمنية الى مكان الاشكال وفتحت تحقيقا بالحادث.
 
 
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