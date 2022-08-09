في صيدا... اشكال و 4 جرحى

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وقوع اشكال في منطقة الهلالية في صيدا تخلله اطلاق للنار، ما أدّى الى اصابة 4 اشخاص بجروح متنوعة.



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وعلى الفور، حضرت القوى الأمنية الى مكان الاشكال وفتحت تحقيقا بالحادث. وعملت فرق الإسعاف في الجمعيّة الطبية الإسلاميّة على إسعاف المصابين ونقلهم الى مستشفى صيدا الحكومي.وعلى الفور، حضرت القوى الأمنية الى مكان الاشكال وفتحت تحقيقا بالحادث.