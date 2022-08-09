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لبنان

النائب المر زار البطريرك الراعي في الديمان: صاحب الغبطة يعتبر الفراغ الرئاسي ممنوعا

Lebanon 24
09-08-2022 | 10:10
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وزع مكتب النائب ميشال الياس المر بيانا ضمنه أنه قام بزيارة البطريرك مار بشارة بطرس الراعي في المقر البطريركي الصيفي في الديمان، حيث عرض مع غبطته المستجدات السياسية والاوضاع الحياتية والاجتماعية الصعبة التي يعاني منها اللبنانيون وكيفية معالجتها.
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ونقل النائب المر عن البطريرك الراعي تشديده على "ضرورة اجراء انتخابات رئاسة الجمهورية في موعدها الدستوري وحثه القوى السياسية المعنية وبخاصة النواب على القيام بواجبهم بما تمليه مصلحة البلد والناس". 
وقال النائب المر ان "صاحب الغبطة يعتبر الفراغ ممنوعا وان انتخاب رئيس للجمهورية هو خط احمر  في ظل الظروف المأسوية التي تعصف بلبنان من انهيار واهتراء وشلل خاصة وان الشعب لم يعد يستطيع ان يتحمل مزيدا من العذاب والمآسي والاهمال".
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