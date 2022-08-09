جديد كورونا في لبنان.. إليكم آخر الأرقام

أعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل 1808 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد التراكمي للإصابات منذ بدء انتشار الوباء إلى 1189500.

كما وسجل لبنان ثلاث حالات وفاة ما رفع العدد التراكمي للوفيات إلى 10553.