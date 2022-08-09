Advertisement

لبنان

سعر الدولار تغيّر في المصارف.. إليكم الرّقم الجديد

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
09-08-2022 | 11:46
A-
A+
Doc-P-979287-637956677411476003.jpg
Doc-P-979287-637956677411476003.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تتجهُ المصارف يوم غدٍ الأربعاء لفكّ إضرابها واستئناف عملها بشكل طبيعي وذلك بناءً لقرار جمعية المصارف الصادر بعد اجتماعها، يوم الأحد الماضي. 
Advertisement

وإزاء ذلك، قالت مصادر مصرفية لـ"لبنان24" إنّ "السّحوبات ستعودُ يوم غدٍ إلى ما كانت عليه، إذ أن الدولارات ستُسحب بشكل عادي استناداً لسعر الدولار على منصة صيرفة والبالغ 26100 ليرة لبنانية بعدما كان 25800 ليرة لبنانية خلال الأسبوع الماضي"، وأضافت: "مع هذا، فإنّ المودعين سيستعيدون يوم غدٍ القدرة على سحب دولاراتهم من داخل المصارف أو عبر الصرافات الآلية وذلك استناداً للتعاميم التي تنصّ على ذلك". 

وأكملت المصادر: "نتوقع أن نشهد يوم غد تهافتاً للمواطنين لسحب المال، لكن الأرضية في المصارف جاهزة لتلبية الزبائن. لذلك، على المواطنين مراجعة حساباتهم عبر هواتفهم الخليوية واحتساب ما يمكن سحبه بناء للسقف المسموح به وذلك قبل التوجه إلى المصارف من أجل تجنب الإزدحام".

وختمت: "أما في ما خصّ الحديث عن عدم القدرة على إيداع شيكات مصرفية، فهو أمرٌ عارٍ من الصحة. العملية قائمة ومستمرة بشكل طبيعي ولا صحة لأي حديث عكس ذلك".
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
23:00 | 2022-08-09
23:07 | 2022-08-09
23:12 | 2022-08-09
23:10 | 2022-08-09
23:03 | 2022-08-09
17:21 | 2022-08-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website