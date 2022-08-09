سعر الدولار تغيّر في المصارف.. إليكم الرّقم الجديد

تتجهُ المصارف يوم غدٍ الأربعاء لفكّ إضرابها واستئناف عملها بشكل طبيعي وذلك بناءً لقرار جمعية المصارف الصادر بعد اجتماعها، يوم الأحد الماضي.

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وإزاء ذلك، قالت مصادر مصرفية لـ"لبنان24" إنّ "السّحوبات ستعودُ يوم غدٍ إلى ما كانت عليه، إذ أن الدولارات ستُسحب بشكل عادي استناداً لسعر الدولار على منصة صيرفة والبالغ 26100 ليرة لبنانية بعدما كان 25800 ليرة لبنانية خلال الأسبوع الماضي"، وأضافت: "مع هذا، فإنّ المودعين سيستعيدون يوم غدٍ القدرة على سحب دولاراتهم من داخل المصارف أو عبر الصرافات الآلية وذلك استناداً للتعاميم التي تنصّ على ذلك".



وأكملت المصادر: "نتوقع أن نشهد يوم غد تهافتاً للمواطنين لسحب المال، لكن الأرضية في المصارف جاهزة لتلبية الزبائن. لذلك، على المواطنين مراجعة حساباتهم عبر هواتفهم الخليوية واحتساب ما يمكن سحبه بناء للسقف المسموح به وذلك قبل التوجه إلى المصارف من أجل تجنب الإزدحام".