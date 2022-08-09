رسالة إسرائيلية جديدة إلى "حزب الله".. ماذا فيها؟

سلّط موقع "إسرائيل هيوم"، اليوم الثلاثاء، الضوء على خطاب الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله خلال المسيرة العاشورائية المركزية التي أقيمت في الضاحية الجنوبية لبيروت، اليوم.

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واعتبر الموقع في تقريرٍ ترجمه "لبنان24" أن نصرالله هدّد إسرائيل مجدداً بالقول إنه على اللبنانيين الاستعداد لكافة الاحتمالات، كما وجّه رسالة للأميركيين والإسرائيليين بأن لبنان لن يسمح بنهب ثرواته النفطية.