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لبنان

اجتماع لنواب البقاع الغربي وراشيا.. هذا ما جرى بحثه

Lebanon 24
09-08-2022 | 12:52
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عقد نواب البقاع الغربي وراشيا اجتماعا في منزل النائب الدكتور غسان سكاف، ضم كلا من النواب السادة: قبلان قبلان، وائل ابو فاعور، حسن مراد، ياسين ياسين وشربل مارون.

وتوافق المجتمعون على "ضرورة تعزيز قدرة توليد الطاقة الكهرومائية التابعة لمصلحة الليطاني لجهة الحفاظ على اولوية البلدات الواقعة في قضاءي البقاع الغربي وراشيا من الاستفادة منها بشكل افضل"، واكد المجتمعون انهم "قد وضعوا تصورا لمعالجة تأمين الحد الأقصى الممكن والسريع من التغذية الكهربائية لسائر المنطقة، وتم الاتفاق عليه مع المعنيين في مصلحة الليطاني ومؤسسة كهرباء لبنان، من أجل رفع المعاناة عن المواطنين، بخاصة في ظل الحاجة الملحة الى تأمين الكهرباء للمرافق العامة وآبار المياه"، وجددوا الدعوة الى مؤسسة كهرباء لبنان ومصلحة الليطاني للمباشرة بتنفيذ هذه الحلول واستكمال الحلول التقنية المقترحة كما يلي:
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- التأكيد على تغذية محطة جب جنبن من محطة عبدالعال على توتر KV 66 بقدرة بين 8 و 5 Megawatt وفق الطاقة المنتجة وكميات المياه المتوافرة.
- العمل على ضمان عدالة توزيع هذه القدرة من مخارج محطة جب جنين إلى منطقتي البقاع الغربي وراشيا، أي تأمين حوالى ساعتين تغذية يوميا.
- تأمين تغذية خطوط الخدمات العامة (آبار المياه-المستشفيات-المؤسسات العامة) من محطة جب جنين.
- ضمان تأمين تغذية إضافية لمحطة جب جنين من المعامل الحرارية عند توافرها أي تامين ساعتين تغذية يوميا.
- إستبدال محول سحمر من 10 إلى 20 MVA في محطة عبد العال.
- قمع التعديات في القرى المربوطة بمحطة عبدالعال وخصوصا من قبل مخيمات النازحين السوريين في سحمر - مشغرة - القرعون (2 مخيم) وجب جنين (7 مخيمات) وكافة المخيمات في البقاع الغربي لاسيما في البلدات المربوطة بمحطة عبد العال وبمحطة جب جنين.
واتفق المجتمعون على متابعة الامر مع المعنيين في اجتماعات مفتوحة.
 
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