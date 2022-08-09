جمهور باسيل يهاجم إعلاميّة بارزة.. الأخيرة تردّ بقوّة وهذا ما قالته

منذ اكثر من سنة ويصر الجمهور الباسيلي على القول والتسويق اني مجنسة ولست لبنانية الاصل .
لهذا الجمهور اقول : انا لبنانية جداً عن جد وقبل ما يكون لبنان الكبير وقبل ما تبلشوا تبيعوا الجنسيات بمراسيم مدفوعة... بحسب ليبراسيون
— Layal Alekhtiar - ليال الاختيار (@layal_alekhtiar) August 9, 2022
منذ اكثر من سنة ويصر الجمهور الباسيلي على القول والتسويق اني مجنسة ولست لبنانية الاصل .
لهذا الجمهور اقول : انا لبنانية جداً عن جد وقبل ما يكون لبنان الكبير وقبل ما تبلشوا تبيعوا الجنسيات بمراسيم مدفوعة... بحسب ليبراسيون