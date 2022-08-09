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لبنان

جمهور باسيل يهاجم إعلاميّة بارزة.. الأخيرة تردّ بقوّة وهذا ما قالته

Lebanon 24
09-08-2022 | 12:55
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ردّت الإعلاميّة ليال الاختيار على الحملة التي تُشنّ ضدّها والتي تروّج إلى أنها "مُجنّسة وليست لبنانية".
 
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وفي تغريدة لها عبر "تويتر"، قالت الاختيار: "منذ اكثر من سنة ويصر الجمهور الباسيلي على القول والتسويق اني مجنسة ولست لبنانية الاصل. لهذا الجمهور اقول: انا لبنانية جداً عن جد وقبل ما يكون لبنان الكبير وقبل ما تبلشوا تبيعوا الجنسيات بمراسيم مدفوعة... بحسب ليبراسيون".
 
 
 
 

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