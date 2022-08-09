فيديو ينتشر عن تعليق مشانق داخل سجن روميه.. ما هي حقيقة الأمر؟

تناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مؤخراً مقطع فيديو يشير إلى أنّ هناك تحركاً للسجناء داخل سجن روميه للمطالبة بإقرار عفو عام بحقهم وإطلاق سراحهم.

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الفيديو الذي أثار ضجة بين الناشطين تبين أنه قديم، وقالت مصادر "لبنان24" إن تاريخه يعود إلى أكثر من عامين، ما يعني أنه ليس جديداً وبالتالي فإن الوضع في سجن هادئ حالياً.