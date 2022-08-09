فيديو ينتشر عن تعليق مشانق داخل سجن روميه.. ما هي حقيقة الأمر؟

تناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مؤخراً مقطع فيديو يشير إلى أنّ هناك تحركاً للسجناء داخل سجن روميه للمطالبة بإقرار عفو عام بحقهم وإطلاق سراحهم.
الفيديو الذي أثار ضجة بين الناشطين تبين أنه قديم، وقالت مصادر "لبنان24" إن تاريخه يعود إلى أكثر من عامين، ما يعني أنه ليس جديداً وبالتالي فإن الوضع في سجن هادئ حالياً.
وفي الفيديو المنتشر بكثافة، هدّد بعض السّجناء بشنق أنفسهم في حالِ لم يتم تنفيذ مطالبهم، وقالوا: "علقنا مشانقنا.. الجوع ضربنا داخل السجن كما أن عائلاتنا تعاني الكثير في ظل الظروف الصعبة. نعم، نحنُ سرقنا ولكن السياسيين سرقوا البلد".