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لبنان

"أخبار جيدة للمشترين".. هذا ما أعلنته سفارة اوكرانيا في لبنان عن عملية نقل الحبوب

Lebanon 24
09-08-2022 | 14:42
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غردت سفارة اوكرانيا في لبنان على حسابها في "تويتر": "حاليا، تم رفع الحصار عن عملية نقل الحبوب من أوكرانيا عبر البحر، وهذه أخبار جيدة للمشترين. لا نعرف إلى متى سيبقى يعمل هذا الممر بالفعل، لأن مسؤولية تشغيله تقع على عاتق الاتحاد الروسي. مرت أول سفينة بنجاح عبر الممر البحري ويجري بالفعل تفريغ حمولتها في ميناء ديرينج التركي.
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8 سفن أخرى تتجه إلى مشترين في 5 دول لأن الطلب على الحبوب الأوكرانية في السوق ضخم.
ما يتعلق بلبنان: بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا وإغلاق الموانئ، وصلت الشحنة بعد 5 أشهر. لهذا توصلت الشركة المشترية والشركة البائعة لإتفاق على إلغاء الطلب. حاليا، تدرس الشركة البائعة طلبات أخرى لشراء الحبوب".
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