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لبنان

إشكالات وإطلاق نار في طرابلس.. هذا ما جرى مساء اليوم

Lebanon 24
09-08-2022 | 14:49
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وقع إشكال في منطقة القبة - طرابلس بجانب مدرسة الفارابي بين كل من المدعو "س.أ.ل" و "م.ز"، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان24" في الشمال.

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وعلى الفور، تدخّل عدد من الشبان لفض الإشكال، فأقدم المدعو "ع.م." على إطلاق طلقات نارية بالهواء. 

وإثر ذلك، حضرت قوّة من الجيش إلى المكان وعملت على تطويق الإشكال، فيما لم تُسجل أي إصابات في الأرواح.

وبحسب المصادر، فإن الإشكال الذي وقع سببه "خلفيات نسائية". 

وفي منطقة التبانة، أقدم المدعو "ع.س." على إطلاق النار من مسدس حربي باتجاه "و.س." أمام إحدى محطات الوقود.

وأسفرت الحادثة عن إصابة الأخير في قدمه ليتم نقله الى مستشفى الاسلامي للعلاج، فيما فرّ مطلق النار إلى جهة مجهولة.

وبحسب معلومات "لبنان24"، فإن المُصاب هو عامل في المحطة المُشار إليها. 
 

 
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